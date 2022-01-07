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Пятница, 7 января, 2022
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На улице Зубковой в Рязани полицейские обнаружили «нехорошую квартиру»

7info

В доме на улице Зубковой Рязани сотрудники полиции нашли «нехорошую квартиру» — 39-летний хозяин организовал там наркопритон. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина имеет судимость за кражу и за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Оперативники узнали, что у него стали собираться наркоманы и решили нанести рязанцу визит.

В ходе обследования жилища обнаружены предметы и приспособления, используемые для употребления синтетических наркотиков.

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Наркопритон прикрыли, хозяин стал фигурантом уголовного дела. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

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