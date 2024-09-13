На улице Дачной в Рязани стартовали работы по благоустройству дворовой территории

Работы по ремонту участка междворового проезда вдоль территории школы № 40 и благоустройству дворовой территории домов № 2 по улице Дачной и № 6 корп. 1 по улице Молодцова стартовали. Ранее по этому вопросу к главе Рязани Татьяне Панфиловой обращались жители микрорайона, сообщает пресс-служба гордумы.

В рамках депутатского контроля председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы Илья Шишкин посетил объект благоустройства и обсудил с жителями и представителями ресурсных организаций этапы проведения работ.

На сегодняшний день уже снято изношенное дорожное полотно, проводятся подготовительные работы по установке бордюров. В ближайшее время начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, во дворе появится новая детская площадка.