Пятница, 13 сентября, 2024

На улице Дачной в Рязани стартовали работы по благоустройству дворовой территории

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Работы по ремонту участка междворового проезда вдоль территории школы № 40 и благоустройству дворовой территории домов № 2 по улице Дачной и № 6 корп. 1 по улице Молодцова стартовали. Ранее по этому вопросу к главе Рязани Татьяне Панфиловой обращались жители микрорайона, сообщает пресс-служба гордумы.

В рамках депутатского контроля председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы Илья Шишкин посетил объект благоустройства и обсудил с жителями и представителями ресурсных организаций этапы проведения работ.

На сегодняшний день уже снято изношенное дорожное полотно, проводятся подготовительные работы по установке бордюров. В ближайшее время начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, во дворе появится новая детская площадка.

— Ремонт дороги должен быть осуществлен в короткие сроки. Затем начнутся работы по установке игрового комплекса. Будем вместе с жителями следить за тем, чтобы объекты были сданы вовремя и с надлежащим качеством, — сказал Илья Шишкин.

На улице Дачной в Рязани стартовали работы по благоустройству дворовой территории

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Муж измельчил труп финалистки конкурса «Мисс Швейцария» в блендере

Суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему девушку-подростка

Скандальный турецкий сериал «Эго» с 15 сентября появится на платформе «Смотрим»

«Герани» и «Искандеры» устроили «лютую» пятницу, 13 для ВСУ

Семерых иностранцев, находившихся в Рязани, депортировали и выдворили из России

Три человека пострадали в ДТП с мопедом в Ряжске

В Рязани выделили автомобиль для пациентов городских больниц

Меняется порядок выплат по уходу за пенсионерами и инвалидами

В Рязани стартует традиционный осенний месячник благоустройства

Mash: военные освободили еще четыре населенных пункта в Курской области

В Красноярском крае мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации

В проекте Корпорации развития «Кадры для инвесторов» начался новый учебный год