На улицах Рязани продолжаются уборка и зимняя обрезка деревьев

Дирекция благоустройства Рязани продолжает работать на улицах города. Утром 7 февраля рабочие Дирекции благоустройства Рязани расчищали тротуары и общественные пространства и занимались уборкой остановок общественного транспорта. Спецтехнику использовали при обработке пешеходных зон.

Очищены тротуары на площади Театральная, бульваре Есенина, улицах Циолковского, Маяковского, Колхозная, Семашко, Спортивная, Халтурина, Трудовая, Куйбышевское шоссе. В посёлке Строитель подмели дорожки к жилым домам. Посыпали пескосоляной смесью тротуары по улицам 9-я Линия, Стройкова, Черновицкая, а также в скверах «Русский чай» и В.А. Молодцову.

Дорожки очистили от снега в сквере Скобелева, у памятника Ф. Полетаеву, в парке Павлова и на Бульваре Победы. Снег вывезли с улицы Почтовой, Бульвара Победы и территории у ДК «Приокский». Противогололедной смесью обработали лестницы по улице Новоселов, спуски к школам №№71 и 75.

Бригады мехуборки вывозили снег с улицы Ленина, Соборной и Васильевского проезда.

Случайный мусор собрали на улицах Циолковского, Горького, Кальной, Почтовой, Новаторов, Первомайском проспекте, скверах на Соборной, им. В.Ф. Уткина, им. М.Д. Скобелева, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, сквере у вокзала «Рязань-2», парке Железнодорожников, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы и Московском шоссе.

Кронирование деревьев проводили по улицам Октябрьская, Горького, Дзержинского и Циолковского. Ветки вывезли с улиц Дзержинского, Циолковского, Полевая и Горького.

Специалисты МБУ поясняют, что преимуществом зимней обрезки деревьев является меньший риск негативных последствий, так как обрезка проводится в ту фазу жизненного цикла дерева, когда нет сокодвижения, отсутствие листвы позволяет хорошо рассмотреть все ненужные ветви и отростки, подмерзшая древесина лучше пилится и не оставляет задиры коры. Происходит омоложение старых деревьев. Кроме того, выполняется регулировка роста деревьев, чтобы исключить обрывы воздушной линии электропередач.