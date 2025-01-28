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Специальная военная операция

На Украине возле брянской границы прогремели мощные взрывы

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Ночью во вторник на украинской территории недалеко от Брянской области прогремели мощные взрывы, пишут «Брянские новости».

Предположительно, удар был нанесен по городу Сумы.

Это произошло на фоне воздушной тревоги, объявленной в Сумской, Черниговской, Киевской и других областях Украины.

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Позднее появилась информация, что российские военные нанесли удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры ВСУ. Украинские власти сообщили о взрывах, пожарах и перебоях с электричеством в различных регионах страны. 

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© Информационное агентство 7info

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