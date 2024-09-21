Суббота, 21 сентября, 2024

На Украине бушует скандал: участники «Квартала 95» станцевали на фоне убитого бойца ВСУ

Автор: powder

Опубликовано

Жена погибшего бойца ВСУ устроила скандал после того, как участники коллектива «Квартал 95», где ранее выступал Владимир Зеленский, использовали его изображение для номера, пишет МК со ссылкой на украинские источники.

Юмористы спели песню и станцевали на фоне видео танцующего военного. Суть композиции в том, что «для дипломатии у Украины есть автомат».

«Когда увидела эти пляски, мое сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих людей уже нет в живых», – возмутилась жена погибшего военного.

Она задалась вопросы, стоило ли ей «улыбаться, радоваться и подтанцовывать» под этот номер.

В итоге организаторы отказались от распространения видео с этой песней.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Военкор: артиллеристы-срочники сорвали прорыв ВСУ в Белгородскую область

Михалков обвинил в обмане свердловского депутата, ушедшего на СВО

Миноброны: ВС России поразили энергообъекты ВПК Украины групповым ударом

В России назвали возможный срок завершения СВО

Шестимесячная девочка умерла в кроватке после кормления смесью

В Рязани провели рейд по иностранцам: 6 человек поставили на воинский учёт, 4 решили служить в армии

Адский огонь обрушился на украинских разведчиков

Мигрант изнасиловал дочь участника СВО и отделался тремя с половиной годами тюрьмы

Картаполов рассказал, как пройдёт осенний призыв в России

Сотрудники ГИБДД проводят масштабную операцию в Рязани 21 сентября

Каких людей ожидает кризис в 2025 году

Рязанцы не могут пользоваться остановкой из-за поселившегося там бомжа