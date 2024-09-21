Жена погибшего бойца ВСУ устроила скандал после того, как участники коллектива «Квартал 95», где ранее выступал Владимир Зеленский, использовали его изображение для номера, пишет МК со ссылкой на украинские источники.

Юмористы спели песню и станцевали на фоне видео танцующего военного. Суть композиции в том, что «для дипломатии у Украины есть автомат».

«Когда увидела эти пляски, мое сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих людей уже нет в живых», – возмутилась жена погибшего военного.

Она задалась вопросы, стоило ли ей «улыбаться, радоваться и подтанцовывать» под этот номер.

В итоге организаторы отказались от распространения видео с этой песней.