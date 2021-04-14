На уборку рязанских улиц вышли усиленные бригады

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В среду, 14 апреля, сотрудники Дирекции благоустройства вместе с сотрудниками других подразделений администрации вышли на большой субботник — уборку улицы Новосёлов. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Работы проводятся по всей длине улицы — от Дубовой рощи до пересечения с улицей Тимуровцев. В уборке задействовали специализированную технику: тракторы-щетки и самосвалы.

На улице Новосёлов ежедневно проводятся уборочные работы: сотрудники дирекции убирают случайный мусор, очищают урны, подметают дорожки.