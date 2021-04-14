19.4 C
Рязань
Среда, 14 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

На уборку рязанских улиц вышли усиленные бригады

Валерия Мединская
- Advertisement -

В среду, 14 апреля, сотрудники Дирекции благоустройства вместе с сотрудниками других подразделений администрации вышли на большой субботник — уборку улицы Новосёлов. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Работы проводятся по всей длине улицы — от Дубовой рощи до пересечения с улицей Тимуровцев. В уборке задействовали специализированную технику: тракторы-щетки и самосвалы.

На улице Новосёлов ежедневно проводятся уборочные работы: сотрудники дирекции убирают случайный мусор, очищают урны, подметают дорожки.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]