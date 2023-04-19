На трёх школах Рязани установят мемориальные доски погибшим в СВО

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и одобрили установление трех мемориальных досок на фасадах школ. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

На здании школы №34 появится мемориальная доска гвардии подполковнику, Герою Российской Федерации Павлу Викторовичу Кривову. В школе №56 будет увековечена память гвардии рядового ВС РФ Александра Владимировича Елеонского, посмертно награжденного орденом Мужества. На фасаде здания школы №40 установят доску гвардии рядовому ВДВ, кавалеру двух орденов Мужества Александру Владимировичу Карпухину.

Военные героически погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.