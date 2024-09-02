На ТНТ выходит продолжение сериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым, Ольгой Медынич и Екатериной Климовой

Сегодня, 2 сентября в 20:00, на телеканале ТНТ покажут новый сезон комедийного

сериала «Просто Михалыч» о приключениях добродушного сибиряка в российской

столице. В продолжении комедии Михалычу предстоит спасти всю Сибирь и найти свою

любовь.



Совсем недавно в семье Беляковых царило полное непонимание: отец Владимир (Павел

Ворожцов) постоянно пропадал на работе, мать Оксана (Ольга Медынич) занималась

только собой, а сын Марк (Антон Рогачев) пытался раскручивать блог в интернете. Все

изменилось, когда однажды в рублевское имение Беляковых нагрянул родственник из

Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев) и помог им иначе взглянуть на семейные

отношения.

Но если в первом сезоне Михалычу, кроме родных, предстояло спасти лесхоз рядом с

родной деревней, то сейчас ставки выросли. Чтобы вытащить из тюрьмы Марка, Лену и

Пану, которых подставил Субботин (Гоша Куценко), Володе и Оксане пришлось заложить

в банке свой дом. Марк бросил университет, потому что это стало слишком дорого для

семьи. Михалыч же неожиданно для всех выходит из тюрьмы по УДО и становится

другим человеком: теперь он хочет стать более ответственным и завести семью. Однако

из-за браслета на ноге он обязан жить в доме Беляковых, а выходить может только до

места работы. Для этого он устраивается на рынок, где Марк продаёт продукцию из

Шарапово.

Но и над Шарапово снова висит угроза – некая компания планирует построить там

химзавод. Неожиданным союзником в этой беде для Михалыча становится Субботин –

оказывается, это его жена требует развода и мстит бывшему мужу, уничтожая его активы.

Владимир Епифанцев, актёр: «Я думаю, наш сериал интересен тем, что каждый, кто

его смотрит, обязательно найдёт созвучие со своей собственной жизнью, наполненной

конфликтами и противоречиями, что создаёт повод для поиска способов их решить. Мой

герой изначально наполнен достаточно непоколебимыми убеждениями, позволяющими

переть на врага, как трактор. Не каждый человек готов к таким проявлениям в жизни,

поэтому робкий зритель возлагает большие надежды на моего героя, которому, как и

зрителю, кажется, что проблемы, бытового уровня, можно побороть силой. Думаю,

зритель будет приятно удивлён, узнав, что это не так».

Ольга Медынич, актриса: «Сериал «Просто Михалыч» привлек своей легкостью и

вечной темой борьбы провинции и Москвы, рассказанной в шуточной форме, потому что

у каждого героя своя правда, как и в жизни, но рассказано это с юмором. И этот аспект

мне очень нравится. Наверное, если бы мы снимали серьезную драму, то все было бы все

гораздо жестче, но все-таки у нас история решена с любовью и юмором».

Новый сезон сериала «Просто Михалыч» – 2 сентября в 20:00 на ТНТ.

Возрастное ограничение 16+