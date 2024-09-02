На ТНТ выходит продолжение сериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым, Ольгой Медынич и Екатериной Климовой

Сегодня, 2 сентября в 20:00, на телеканале ТНТ покажут новый сезон комедийного
сериала «Просто Михалыч» о приключениях добродушного сибиряка в российской
столице. В продолжении комедии Михалычу предстоит спасти всю Сибирь и найти свою
любовь.
Совсем недавно в семье Беляковых царило полное непонимание: отец Владимир (Павел
Ворожцов) постоянно пропадал на работе, мать Оксана (Ольга Медынич) занималась
только собой, а сын Марк (Антон Рогачев) пытался раскручивать блог в интернете. Все
изменилось, когда однажды в рублевское имение Беляковых нагрянул родственник из
Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев) и помог им иначе взглянуть на семейные
отношения.
Но если в первом сезоне Михалычу, кроме родных, предстояло спасти лесхоз рядом с
родной деревней, то сейчас ставки выросли. Чтобы вытащить из тюрьмы Марка, Лену и
Пану, которых подставил Субботин (Гоша Куценко), Володе и Оксане пришлось заложить
в банке свой дом. Марк бросил университет, потому что это стало слишком дорого для
семьи. Михалыч же неожиданно для всех выходит из тюрьмы по УДО и становится
другим человеком: теперь он хочет стать более ответственным и завести семью. Однако
из-за браслета на ноге он обязан жить в доме Беляковых, а выходить может только до
места работы. Для этого он устраивается на рынок, где Марк продаёт продукцию из
Шарапово.
Но и над Шарапово снова висит угроза – некая компания планирует построить там
химзавод. Неожиданным союзником в этой беде для Михалыча становится Субботин –
оказывается, это его жена требует развода и мстит бывшему мужу, уничтожая его активы.
Владимир Епифанцев, актёр: «Я думаю, наш сериал интересен тем, что каждый, кто
его смотрит, обязательно найдёт созвучие со своей собственной жизнью, наполненной
конфликтами и противоречиями, что создаёт повод для поиска способов их решить. Мой
герой изначально наполнен достаточно непоколебимыми убеждениями, позволяющими
переть на врага, как трактор. Не каждый человек готов к таким проявлениям в жизни,
поэтому робкий зритель возлагает большие надежды на моего героя, которому, как и
зрителю, кажется, что проблемы, бытового уровня, можно побороть силой. Думаю,
зритель будет приятно удивлён, узнав, что это не так».
Ольга Медынич, актриса: «Сериал «Просто Михалыч» привлек своей легкостью и
вечной темой борьбы провинции и Москвы, рассказанной в шуточной форме, потому что
у каждого героя своя правда, как и в жизни, но рассказано это с юмором. И этот аспект
мне очень нравится. Наверное, если бы мы снимали серьезную драму, то все было бы все
гораздо жестче, но все-таки у нас история решена с любовью и юмором».
Новый сезон сериала «Просто Михалыч» – 2 сентября в 20:00 на ТНТ.
Возрастное ограничение 16+