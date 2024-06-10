На ТНТ покажут абсурдную комедию о странной семье Полупановых

24 июня в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Полупановы» (18+) – комедии про странную семейку, которая не хочет съезжать из старого деревянного дома в маленьком посёлке и живёт в своей абсурдной реальности. Авторы проекта – создатели интернет-хита «Зёма», режиссёр – Алексей Смирнов.

В центре сюжета сериала – семейство Полупановых: супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико. Полупановы – не совсем обычная семья, живущая в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге появляется социальный работник Наталья, от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации Полупановы отказываются – им и тут хорошо.

Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта посёлка против Полупановых. Но отчаянные попытки социального работника освободить жилплощадь каждый раз разбиваются о новые странности семейки Полупановых.

«Полупановы» – с одной стороны абсурдная комедия с самым разнообразным юмором: от каламбуров и пантомимы до буффонады, пародий и ситуациационной комедии. С другой – это семейная комедия с простыми и понятными каждому зрителю ценностями.

Сериалу удалось эволюционировать из набора скетчей в социальных сетях до пятиминутных роликов на Rutube, теперь же «Полупановы» предстанут в качестве полноценного комедийного сериала на ТНТ, состоящего из тринадцати 25-минутных эпизодов. Авторы сериала обещают не только увлекательный сюжет с высокой плотностью шуток и большим количеством сюжетных твистов, но и мощные звёздные камео актёров, певцов и блогеров категории А.

Авторы проекта – создатели проделавшего похожий путь интернет-хита «Зёма» Дмитрий Степашин, Артём Молоканов и Антон Просвирнин. Режиссёр проекта – автор популярного интернет-сериала «Внутри Лапенко» и экс-резидент Comedy Club Алексей Смирнов, также известный зрителям ТНТ по юмористическим проектам «Смех без правил» и «Убойная лига». Съёмками проекта занималась студия «Пензфильммаш» («Зёма», «Салют, начальник», «Тяни, Сундук»).

Главные роли в сериале исполняют сами авторы проекты: Дмитрий Степашин, Артём Молоканов и Антон Просвирнин. Также в кадре можно будет увидеть Елену Федотову, Надежду Просвирнину, Тимофея Зайцева («Ольга»), Михаила Горевого («Шпионский мост»), Александра Половцева («Улицы разбитых фонарей»), Максима Коновалова («Бумер»), Софью Зайку («Фитнес»), Степана Девонина («Зона комфорта») и многих других.

Алексей Смирнов, режиссёр: «“Полупановы” – одновременно абсурдная, но при этом очень душевная история про семью, которая стоит горой за свой родной дом, из которого ее пытаются выжить. Это такое классическое противостояние добра со злом, но в несколько сюрреалистической реальности, в которой существуют наши герои. Когда я прочёл сценарий, я увидел схожесть в построении шуток с тем, что я ранее делал в своей карьере. Это та самая комичность, которую я люблю и ценю. Ребята очень классно пишут шутки, я никогда не видел таких плотных сценариев по шуткам и гэгам. Моей задачей было превратить весь этот написанный юмор в цельную сериальную историю. Мы вложили в «Полупановых» всю душу, и лично я доволен результатом. Надеюсь, что зрителям наш проект тоже придётся по душе».

Дмитрий Степашин, сценарист и актёр: «Я надеюсь, что зрителям ТНТ эта история придётся по душе, потому что по сути это семейная комедия с понятными семейными ценностями, но обёрнутая в свою юмористическую оболочку. В «Полупановых» очень много юмора, поэтому каждый обязательно найдёт что-то своё. Кому-то нравится абсурд, кому-то – эстрада, кто-то вообще фанат примитивных шуток, кому-то по душе визуальный юмор. Могу вас заверить: если вдруг первая шутка вас не повеселила, то следующая точно разорвёт».