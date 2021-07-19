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На территории Солотчинского лесничества произошёл лесной пожар

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На территории Солотчинского лесничества произошёл лесной пожар
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В четверг, 15 июля, на территории Солотчинского лесничества потушили лесной пожар. Об этом сообщило министерство природопользования Рязанской области.

Возгорание леса на площади 0,7 гектаров обнаружили с помощью камер «Лесного дозора», которые установлены в селе Криуша и посёлке Приозёрный Клепиковского и Рязанского районов. Тушить огонь мешали погодные условия — сильный ветер, высокая температура воздуха. Ликвидировали лесной пожар через четыре часа, общая площадь возгорания составила 8,1 гектара.

В тушении огня участвовали сотрудники МЧС, «Пожлеса», использовалась тяжёлая техника.

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