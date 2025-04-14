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Изображение от Freepik
Происшествия

На те же грабли: рязанец фиктивно прописал в своей квартире иностранца

Анастасия Мериакри

В Рязани мужчина 30 лет фиктивно поставил на учет по месту своего проживания гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Мужчина прописал 28-летнего мигранта на улице Новоселов. Фактически иностранный гражданин проживал в другом месте.

Выяснилось, что рязанец уже был судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

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Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники полиции просят сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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