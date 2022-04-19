На студентку из Замбии завели дело об осквернении символа воинской славы

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней иностранки. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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По версии следствия, 16 апреля подозреваемая исполнила непристойный танец у Мемориала Славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Видео она выложила в соцсеть, сопроводив надписью оскорбительного характера.

Задержанная уже раскаялась, принесла извинения.

Телеграм-канал Baza пишет, что задержанная — студентка Югорского государственного университета из Замбиии. 16 апреля девушка буквально пару секунд потанцевала на фоне Вечного огня, подписав видео, что «дарит этот танец мёртвым и надеется, что они хорошо спят».