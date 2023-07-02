На строительство школы в Скопинском районе выделено 3,2 млн рублей

В селе Корневое Скопинского района Рязанской области построят новую школу. Тендер на выполнение проекта строительства размещён на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 3,2 миллиона рублей. Победитель конкурса должен подготовить проектную документацию до 15 ноября.

Предполагается построить трёхэтажное здание с подвалом. В школе размесятся учебные кабинеты, спортзал, библиотека, музей. Также запланируют игровую и спальную комнату.

Территорию обустроят, на ней появятся спортивная площадка, беговая дорожка.