Воскресенье, 2 июля, 2023
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На строительство школы в Скопинском районе выделено 3,2 млн рублей

7info
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В селе Корневое Скопинского района Рязанской области построят новую школу. Тендер на выполнение проекта строительства размещён на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 3,2 миллиона рублей. Победитель конкурса должен подготовить проектную документацию до 15 ноября.

Предполагается построить трёхэтажное здание с подвалом. В школе размесятся учебные кабинеты, спортзал, библиотека, музей. Также запланируют игровую и спальную комнату.

Территорию обустроят, на ней появятся спортивная площадка, беговая дорожка.

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