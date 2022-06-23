19.4 C
Рязань
Четверг, 23 июня, 2022

На старейшем факультете Рязанского медуниверситета состоялось торжественное вручение дипломов

spot_img
7info

На старейшем факультете Рязанского медуниверситета состоялось торжественное вручение дипломов

Министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что в Рязанском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова вручили дипломы об окончании лечебного факультета.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина, ректор Рязанского государственного медуниверситета им. И.П. Павлова Роман Калинин, руководство факультета.

Лечебный факультет – старейший и самый многочисленный факультет вуза. Его первый выпуск состоялся в июне 1953 г. За годы работы здесь были подготовлены более 20 тыс. врачей, которые работают в России и за рубежом. В 2022 г. факультет окончили 452 человека.

Также в этот день состоялось вручение дипломов иностранным студентам. 24 июня документы об окончании вуза получат студенты фармацевтического и стоматологического факультетов. 27 июня – педиатрического и медико-профилактического факультета. Студенты факультета среднего профессионального образования и бакалавриата проведут выпускной 28 числа. Всего вуз оканчивают в этом году 898 специалистов.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7