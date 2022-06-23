На старейшем факультете Рязанского медуниверситета состоялось торжественное вручение дипломов

Министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что в Рязанском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова вручили дипломы об окончании лечебного факультета.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина, ректор Рязанского государственного медуниверситета им. И.П. Павлова Роман Калинин, руководство факультета.

Лечебный факультет – старейший и самый многочисленный факультет вуза. Его первый выпуск состоялся в июне 1953 г. За годы работы здесь были подготовлены более 20 тыс. врачей, которые работают в России и за рубежом. В 2022 г. факультет окончили 452 человека.

Также в этот день состоялось вручение дипломов иностранным студентам. 24 июня документы об окончании вуза получат студенты фармацевтического и стоматологического факультетов. 27 июня – педиатрического и медико-профилактического факультета. Студенты факультета среднего профессионального образования и бакалавриата проведут выпускной 28 числа. Всего вуз оканчивают в этом году 898 специалистов.