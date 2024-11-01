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На станции в Ленобласти загорелся вагон поезда Петрозаводск — Москва

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Алексей Самохин
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

На станции Свирь в Ленинградской области поздно вечером 31 октября в поезде №17, следовавшем по маршруту Петрозаводск – Москва, произошло возгорание в одном из вагонов. Об этом сообщил сайт Октябрьской железной дороги. 

Возгорание оперативно ликвидировали, обратившихся за медицинской помощью среди пассажиров и работников поезда нет.

Пассажиров из поврежденного вагона пересадили на свободные места, сам вагон отцепили от состава.

Из-за инцидента поезд задержался на 1 час 48 минут, движение других поездов происшествие не затронуло.

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