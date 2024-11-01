На станции в Ленобласти загорелся вагон поезда Петрозаводск — Москва

На станции Свирь в Ленинградской области поздно вечером 31 октября в поезде №17, следовавшем по маршруту Петрозаводск – Москва, произошло возгорание в одном из вагонов. Об этом сообщил сайт Октябрьской железной дороги.

Возгорание оперативно ликвидировали, обратившихся за медицинской помощью среди пассажиров и работников поезда нет.

Пассажиров из поврежденного вагона пересадили на свободные места, сам вагон отцепили от состава.

Из-за инцидента поезд задержался на 1 час 48 минут, движение других поездов происшествие не затронуло.