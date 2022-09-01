На станции Рязань-1 установили памятник первому электровозу на переменном токе серии Н-О № 001

На станции Рязань-1 железнодорожники установили памятник первому электровозу на переменном токе серии Н-О №001, который эксплуатировался на линии Ожерелье-Павелец. В открытии памятника приняли участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков, первый заместитель начальника Московской железной дороги Владимир Французов, представители МЖД.

В конце декабря 1955 года новый электровоз совершил испытательную поездку, а с середины 1956 года эти электровозы стали водить грузовые поезда регулярно. По сравнению с ранее работавшими на участке Ожерелье – Павелец паровозами серии Эр электровозы серии Н-О позволили повысить вес грузовых поездов на 35% и одновременно значительно увеличить скорость движения. Результаты испытаний и эксплуатации новых электровозов переменного тока в Рязанской области подтвердили перспективность применения такого рода тяги в сравнении с постоянным током. Это позволило начать масштабную электрификацию переменным током вместо постоянного на всей сети железнодорожного транспорта.

Завершив свою «трудовую жизнь», электровоз прибыл на станцию в качестве натурного образца. Перед тем, как стать экспонатом, электровоз прошел ремонт в локомотивном депо Ожерелье. Для того чтобы установить его на площадку рядом со зданием вокзала, железнодорожники проложили 120 метров пути и состыковали их с веткой, соединяющей станции Рязань-1 и Рязань-2. Сложность транспортировки экспоната заключалась еще и в том, что путевая решетка не была закреплена балластом, а лежала на асфальте. Чтобы снизить нагрузку на поверхность, в хвост электровоза были поставлены 3 порожние платформы и тепловоз, который «вытолкал» экспонат на площадку.