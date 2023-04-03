На совещании в администрации обсудили прохождение весеннего паводка

В понедельник, 3 апреля, в мэрии Рязани прошло рабочее совещание, посвящённое вопросам прохождения весеннего паводка и благоустройству города. Совещание провела глава администрации Елена Сорокина.

В городе проходит половодье, все службы работают в режиме повышенной готовности и ежедневно проверяют состояние территорий, где сохраняется возможность подтопления – на ул. Затинной, в районе улицы Остров, в поселке Борки.

Сегодня утром в связи с частичным подтоплением был перекрыт Окский проезд, движение автобусов №№41М2, 45М2, 46М2, 62М2, 75М2 организовано по измененной схеме.

В поселке Борки все социальные объекты, а также магазины работают в штатном режиме. Автобус №11 следует по сокращенному маршруту – до остановочного пункта «10 район посёлка Борки».

Дирекция благоустройства ежедневно приезжает в поселок Остров, чтобы проверить состояние наплавного моста. По мере подъема воды, там добавляют дополнительные понтоны.

Продолжается месячник по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. В рамках первого субботника порядок наводили на зеленых зонах Московского шоссе, на Лыбедском бульваре, в Нижнем городском саду и сквере на Соборной, а также на других территориях. Убрано более 350 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах задействовано 50 единиц спецтехники.

Как отметила глава администрации, большая уборка должна охватить весь город, как общественные территории, так и дворы, и участки, находящиеся в ведении хозяйствующих субъектов. Работу в этом направлении с управляющими компаниями, а также юрлицами ежедневно проводят МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическое управление.

Еще один вопрос касался соблюдения Правил благоустройства города. В частности, глава администрации привела в пример территорию рядом с ярмаркой на ул. Новаторов – зеленая зона там испорчена заезжающими на нее машинами. Ежедневно контрольно-аналитическое управление проводит рейды на эту и другие территории, где есть возможность заезда техники на зеленую зону. За прошлую неделю на нарушителей составлено 74 акта. Работу в этом направлении поручено усилить