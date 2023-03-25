Суббота, 25 марта, 2023
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На шоу «Кошечки собачки» в Рязани дети получат пряники ручной работы

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В воскресенье, 26 марта, в МКЦ Рязани пройдёт детское представление «Кошечки собачки» (0+).

Все юные зрители будут увлечены интереснейшей шоу программой и играми с озорными и добрыми друзьями. В конце представления каждый желающий зритель может сделать фото на память с любимыми героями.

Организаторы приготовили ещё один очень приятный сюрприз — каждый ребёнок получит пряник от мастерской «Пряники. Рязань».

Также можно будет выиграть путевку на английскую смену в МамаЛагерь от лагеря «Звёздный».

Купить билеты можно по ссылке. Спешите, осталось совсем немного!

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