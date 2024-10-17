На семи убойных пунктах в Рязанской области выявили грубые нарушения

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили грубые многочисленные нарушения в семи организациях, которые занимаются убоем сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Убойные пункты, где нашли нарушения, располагаются в Сасовском округе, Старожиловском, Рыбновском, Рязанском районах и Касимове. Для убоя здесь использовали ржавое оборудование и инвентарь, мясную продукцию не проверяли в лаборатории в полном объеме, нарушали требования ветеринарного законодательства, связанные со сбором и утилизациях биологических отходов и т.д.

Специалисты Россельхознадзора составили в отношении организаций административные материалы и выдал предписания устранить нарушения. Общая сумма штрафов составила более 350 тысяч рублей.