Понедельник, 17 июня, 2024

На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанском музыкальном театре отгремели премьерные показы мюзикла «Дубровский». Яркая и зрелищная постановка, можно сказать точно, займёт достойное место в репертуаре театра и пополнит список самых блистательных событий культурной жизни региона этого года.

Во многом появление на рязанской сцене «Дубровского» обусловлено большой юбилейной датой — 225-летием со дня рождения великого мастера слова и мысли, писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в «пушкинские» дни сотни рязанцев приняли решение провести время в компании героев известного романа и его невероятной сценической и музыкальной интерпретации. Грантовую поддержку в реализации проекта оказало Министерство культуры РФ.

Автор мюзикла «Дубровский» — наш современник Ким Брейтбург. Вот уже несколько десятилетий хиты его авторства «застревают» в наших головах и сопровождают нас по жизни. Брейтбургу удалось оформить «пушкинскую» эпоху пёстрой музыкальной канвой, где нашли место народные напевы, бойкие эстрадные мелодии, трогательные лирические баллады и даже пробирающий до мурашек рок. Либретто мюзикла проработал поэт Карен Кавалерян, расставив любопытные акценты и дав сюжету Пушктна особое словесное звучание.

Стоит отметить, что мюзикл с успехом идёт на различных российских площадках. Здесь, в Рязани, работали над постановкой режиссёр-постановщик, хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов, художник-постановщик, заслуженный художник Чувашии Валентин Фёдоров. Музыкальный руководитель и супервайзер постановки Валерия Брейтбург на протяжении нескольких месяцев работала с рязанскими артистами, давала им мастер-классы и помогала разобраться в непротом материале.

Итог всей этой кропотливой работы впечатляет. Большой эксперимент, на который пошёл Рязанский музыкальный театр, удался! Во-первых, удалось расширить сценическое пространство за счёт оркестровой ямы. Это позволило воплотить мощные по динамике и массовости хореографические номера. Во-вторых, рязанцы смогли увидеть любимых артистов в неожиданных амплуа. Исполняющие то эстрадные хиты, то рок, то классические партии, они вдохнули новую жизнь в понимание музыкального театра, как места, где сплетаются в единое целое различные жанры, подходы, характеры, где музыка во множестве её проявлениях живёт в едином пространстве и гармонии.

Большое значение в мюзикле сыграло световое оформление. Оно добавляет динамики и красок. Особый объём звучанию дают хоровые партии. Покоряют своим обаянием и сами герои. В их образах прекрасно сочетаются и наряды, и блестящая игра, и прекрасное исполнение. Перед нами возникают любимые с детства персонажи.

Сюжет мюзикла почти во всём совпадает с романом. Но, например, финал сценического «Дубровского» переосмыслен, более трагичен. Но его прекрасные жизнеутверждающие смыслы звучат твёрдо и проникают в наши сердца важными словами о дружбе, признании, прощении и любви.

На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»
На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»

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