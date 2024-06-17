На сцене Рязанского музыкального театра задаёт ритм «Дубровский»

В Рязанском музыкальном театре отгремели премьерные показы мюзикла «Дубровский». Яркая и зрелищная постановка, можно сказать точно, займёт достойное место в репертуаре театра и пополнит список самых блистательных событий культурной жизни региона этого года.

Во многом появление на рязанской сцене «Дубровского» обусловлено большой юбилейной датой — 225-летием со дня рождения великого мастера слова и мысли, писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в «пушкинские» дни сотни рязанцев приняли решение провести время в компании героев известного романа и его невероятной сценической и музыкальной интерпретации. Грантовую поддержку в реализации проекта оказало Министерство культуры РФ.

Автор мюзикла «Дубровский» — наш современник Ким Брейтбург. Вот уже несколько десятилетий хиты его авторства «застревают» в наших головах и сопровождают нас по жизни. Брейтбургу удалось оформить «пушкинскую» эпоху пёстрой музыкальной канвой, где нашли место народные напевы, бойкие эстрадные мелодии, трогательные лирические баллады и даже пробирающий до мурашек рок. Либретто мюзикла проработал поэт Карен Кавалерян, расставив любопытные акценты и дав сюжету Пушктна особое словесное звучание.

Стоит отметить, что мюзикл с успехом идёт на различных российских площадках. Здесь, в Рязани, работали над постановкой режиссёр-постановщик, хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов, художник-постановщик, заслуженный художник Чувашии Валентин Фёдоров. Музыкальный руководитель и супервайзер постановки Валерия Брейтбург на протяжении нескольких месяцев работала с рязанскими артистами, давала им мастер-классы и помогала разобраться в непротом материале.

Итог всей этой кропотливой работы впечатляет. Большой эксперимент, на который пошёл Рязанский музыкальный театр, удался! Во-первых, удалось расширить сценическое пространство за счёт оркестровой ямы. Это позволило воплотить мощные по динамике и массовости хореографические номера. Во-вторых, рязанцы смогли увидеть любимых артистов в неожиданных амплуа. Исполняющие то эстрадные хиты, то рок, то классические партии, они вдохнули новую жизнь в понимание музыкального театра, как места, где сплетаются в единое целое различные жанры, подходы, характеры, где музыка во множестве её проявлениях живёт в едином пространстве и гармонии.

Большое значение в мюзикле сыграло световое оформление. Оно добавляет динамики и красок. Особый объём звучанию дают хоровые партии. Покоряют своим обаянием и сами герои. В их образах прекрасно сочетаются и наряды, и блестящая игра, и прекрасное исполнение. Перед нами возникают любимые с детства персонажи.

Сюжет мюзикла почти во всём совпадает с романом. Но, например, финал сценического «Дубровского» переосмыслен, более трагичен. Но его прекрасные жизнеутверждающие смыслы звучат твёрдо и проникают в наши сердца важными словами о дружбе, признании, прощении и любви.