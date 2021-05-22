На Сахалине мужчина убил собутыльника и прятал его части тела в квартире год

- Advertisement -

На Сахалине 56-летний мужчина убил собутыльника и расчленил. Части тела он прятал в квартире почти год. Об этом сообщает astv.ru.

Все произошло в Корсакове в сентябре 2020 года. Тогда бесследно пропал 31-летний местный житель. На подозреваемого следователи вышли совсем недавно.

В ходе обыска квартиры по улице Нагорной обнаружили остатки тела убитого. Расчлененные части лежали в одной из комнат.

Следователи выяснили, что погибший пришел в гости к знакомому. Они вместе выпивали, а после хозяин квартиры уснул. Когда же проснулся, то увидел рядом лежавшего знакомого.

— На этой почве между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый нанес множественные удары кулаками по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия, — рассказали в следственном комитет.

Чтобы легче было избавиться от тела, подозреваемый решил расчленить тело. Он отрезал голову, руки и ноги, вынес и выкинул их в ближайшей лесополосе. Оставшиеся же части он завернул в пакет и оставил на кровати. Там останки пролежали чуть меньше года.

На данный момент в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. По решению суда его заключили под стражу.