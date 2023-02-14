Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

На рынке Рязанской области растёт доля продукции местных производителей

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Источник: страница Юлии Шваковой ВКонтакте

В Рязанской области растут возможности для сбыта продукции региональных фермерских хозяйств. Об этом рассказала зампред областного правительства Юлия Швакова.

Ярмарки выходного дня на улицах Новосёлов, Дзержинского, Станкозаводской и Крупской пользуются спросом горожан. Развиваются тематические ярмарки в Торговом городке и на площади Победы. Здесь производители из разных районов региона могут реализовать свежие продукты по доступной цене, – отметила Юлия Швакова.

Растёт число рязанских товаров и на полках сетевых магазинов. За последние 3 года доля местной молочной продукции в региональных сетях выросла с 25 до 40%, хлеба и хлебобулочных изделий — с 50 до 90%.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялась федеральная конференция «Малому бизнесу — большую полку!» Участниками обсуждений стали представители минэкономики, минсельхоза и продовольствия Рязанской области, хлебозавода №3 и Новомичуринского хлебозавода. На дегустационной выставке Новомичуринский хлебозавод представил свои кондитерские и хлебобулочные изделия.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал, что на федеральном уровне прорабатывается введение обязанности для ритейла иметь отечественный товар на полках в определённом количестве. Для этого создаются все необходимые условия.

Юлия Швакова: «Увеличение сбыта — лучший механизм поддержки фермеров, который позволит им активно развиваться: наращивать мощности, снижать себестоимость и повышать качество»

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