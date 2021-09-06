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Понедельник, 6 сентября, 2021
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На рязанском заводе «Техно» назвали результаты проверки Росприроднадзора неожиданными

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На рязанском заводе «Техно» назвали результаты проверки Росприроднадзора неожиданными
Фото: clati-cfo.ru

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Рязанских завод «Техно» прокомментировал результаты проверки, которую провёл Росприроднадзор.

Руководитель направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Василий Ткачёв заявил, что для предприятия результаты стали неожиданностью. По его словам, «Техно» на протяжении многих лет контролирует выбросы веществ в привлечением сертифицированных лабораторий.

Региональные подразделения Росприроднадзора также неоднократно проводили проверки качества атмосферного воздуха на нашем заводе. По результатам всех этих исследований превышения приоритетных веществ в зоне влияния предприятия не обнаруживалось. Это подтверждено актами контролирующих органов, — сказал он.

Также Ткачёв добавил: в ходе проверки установлено, что завод «Техно» не производит выбросы сероводорода. Поэтому к запаху «тухлых яиц», на которые жалуются рязанцы, он, по словам руководителя, не причастен.

По предписанию Приокского межрайонного управления Росприроднадзора завод приступил к реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Кроме того, на предприятии ведется внутреннее расследование причин случившегося и собственные проверки работы очистного оборудования, — добавил Василий Ткачёв.

Напомним, внеплановая проверка на заводе «Техно» проходила в августе. Росприроднадзор по её итогам готов направить в суд документы об остановке предприятия.

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