Внеплановая проверка прошла на «Заводе Техно» в Рязани

Сотрудники «Центра лабораторных анализов и технических измерений» (ЦЛАТИ) по ЦФО провели отбор проб воздуха на предприятии «Завод Техно» в Рязани. Об этом сообщил сайт Центра.

Забор проводился 13–26 августа.

— Мероприятия осуществлены на нескольких источниках выбросов до и после очистки. В частности, отобраны пробы на содержание пыли, аммиака, фенола, формальдегида, оксида углерода, диоксид серы и сероводород, — говорится в сообщении.

На заводе эксперты нашли 58 источников выбросов, 19 назвали неорганизованными. По данным ЦЛАТИ, за год в воздух предприятие выбрасывает 1142 тонн 32 наименований загрязняющих веществ.

На территории расположены 3 печи плавления минерального сырья, склады сырья, кокса, линии формирования минераловатных плит.

В июне 2021 года после многочисленных жалоб рязанцев работал передвижной экологический пост Росприроднадзора. Он зарегистрировал «значительные превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ».

Прошедшая в августе проверка согласована с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Результаты направят в Росприроднадзор.