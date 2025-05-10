На родине Ивана Земнухова состоялся мотопробег с участием двух мотоклубов

Второй год подряд на 9 мая в Шацкий район приезжают представители мотоклуба «Коловрат МСС» из Рязани. Однако если в прошлом году большой мотопробег не состоялся из-за плохой погоды, и шацкие мемориалы посетил только президент клуба Андрей Аршинов, то в этом году по улицам города и селам проехала внушительная колонна. Кроме клуба «Коловрат МСС», в пробеге участвовали представители моршанского отделения клуба «М8 МС».

Напомним, в прошлом году Андрей Аршинов поддержал идею юной мотоциклистки из Шацка Полины Загребаевой, которая мечтала на 9 мая организовать мотопробег. По словам девушки, на протяжении всего года она держала связь с рязанским мотоклубом. И вот в честь 80-летия Победы решили повторить пробег, но в этот раз сделать его по-настоящему масштабным.

— Это была наша с Полиной совместная инициатива, — говорит Андрей Аршинов. — В Рязани мотоциклистов много, знаю, байкеры будут участвовать в Параде Победы. А мы с нашим клубом решили, что нужно мотокультуру продвигать и в регионе. Шацкий район выбрали неслучайно: во-первых, вновь решили поддержать Полину, для которой этот пробег очень важен, во-вторых, Шацкий район — это родина молодогвардейца Ивана Земнухова, Героя Советского Союза. В планах у нас сделать подобный мотопробег традиционным.

Кроме рязанского мотоклуба «Коловрат МСС», пробег поддержали моршанские байкеры.

— Нас пригласил поучаствовать Андрей Аршинов, — говорит Александр Космынин из «М8 МС Моршанск». — Наши клубы дружат, поэтому мы с радостью поддержали ребят. Считаю, организация подобных выездов в День Победы — правильная традиция. Здорово, что в этом заинтересованы не только клубы, но и жители района. Думаю, в будущем мы еще не раз посетим Шацк на подобных мероприятиях! Реклама

Колонна стартовала от Шацкого ДРСУ. К байкерам присоединились и другие мотолюбители из Шацка и Моршанска. Сначала участники пробега возложили цветы к обелиску памяти в селе Черная Слобода. Затем приехали к городскому мемориалу. Завершился пробег у обелиска в Казачьей Слободе.

— Не верится, что моя мечта вновь сбылась! — говорит Полина Загребаева. — Не ожидала, что так много людей примет участие в пробеге. Рада, что и местные жители откликнулись. Буду счастлива, если подобные события станут в День Победы традиционными!