На родине Ивана Земнухова состоялся мотопробег с участием двух мотоклубов

Второй год подряд на 9 мая в Шацкий район приезжают представители мотоклуба «Коловрат МСС» из Рязани. Однако если в прошлом году большой мотопробег не состоялся из-за плохой погоды, и шацкие мемориалы посетил только президент клуба Андрей Аршинов, то в этом году по улицам города и селам проехала внушительная колонна. Кроме клуба «Коловрат МСС», в пробеге участвовали представители моршанского отделения клуба «М8 МС».
Напомним, в прошлом году Андрей Аршинов поддержал идею юной мотоциклистки из Шацка Полины Загребаевой, которая мечтала на 9 мая организовать мотопробег. По словам девушки, на протяжении всего года она держала связь с рязанским мотоклубом. И вот в честь 80-летия Победы решили повторить пробег, но в этот раз сделать его по-настоящему масштабным.
Кроме рязанского мотоклуба «Коловрат МСС», пробег поддержали моршанские байкеры.
Колонна стартовала от Шацкого ДРСУ. К байкерам присоединились и другие мотолюбители из Шацка и Моршанска. Сначала участники пробега возложили цветы к обелиску памяти в селе Черная Слобода. Затем приехали к городскому мемориалу. Завершился пробег у обелиска в Казачьей Слободе.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info