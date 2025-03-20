На РНПК в Рязани 20 марта проходят учения

В четверг, 20 марта, на территории РНПК в Рязани проходят учебно-тренировочные занятия по предотвращению незаконного вмешательства в работу предприятия. Об этом, со ссылкой на управление по делам ГОЧС, сообщает сайт администрации Рязани.

Учения стартовали в 10 утра и продлятся до часу дня.

Тренировка пройдёт в условиях, максимально приближенных к «боевым», с участием беспилотников. Занятия проводят сотрудники МВД и Росгвардии.

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— В рамках тренировки будет проверена работоспособность средств связи и оповещения. Просим жителей соблюдать спокойствие, — говорится в сообщении мэрии.