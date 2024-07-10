На Рязанскую область надвигается гроза

До конца суток 10 июля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

Пресс-служба ведомства напоминает, что во время сильного ветра нельзя стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Также рекомендуется ограничить время нахождения на улице. А на случай отключения электричества в вечернее время рекомендуется держать наготове электрический фонарь.