Среда, 10 июля, 2024

На Рязанскую область надвигается гроза

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

До конца суток 10 июля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

Пресс-служба ведомства напоминает, что во время сильного ветра нельзя стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Также рекомендуется ограничить время нахождения на улице. А на случай отключения электричества в вечернее время рекомендуется держать наготове электрический фонарь.

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