Рязанца задержали за интимную переписку с несовершеннолетним

В отношении жителя Рязани возбуждено уголовное дело за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает следственный комитет Рязанской области.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 48-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в июле 2025 года подозреваемый с использованием установленного на его мобильном устройстве мессенджера осуществил интимную переписку с несовершеннолетним, в ходе которой отправлял ему текстовые сообщения с непристойными предложениями.



В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий личность мужчины, причастного к совершению указанного преступления, установлена.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.