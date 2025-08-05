На рязанца, сбившего 7-летнего ребенка на багги и скрывшегося с места ДТП, возбудили уголовное дело

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязанской области по факту оставления ребенка после дорожно-транспортного происшествия в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

Как сообщалось ранее, 27 июля 2025 года 38-летний водитель, управляя легковым автомобилем, на одной из автомобильных дорог общего пользования Чучковского района Рязанской области совершил столкновение с самодельным транспортным средством (багги) под управлением 7-летнего ребенка и скрылся. По данному факту Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены множественные травмы, при этом водитель автомобиля покинул место происшествия, заведомо оставив потерпевшего без помощи, и, имея возможность, не оказал ему необходимую помощь. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Подозреваемый установлен, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также сбор и закрепление доказательств.