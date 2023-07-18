На ремонт троллейбусной контактной сети в Рязани выделили 70 миллионов рублей

В Рязани пройдет ремонт троллейбусной контактной сети, на который выделили 70 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации, замена контактной сети вместе с кабелем, несущими тросами и арматурой пройдет на центральных улицах – от пересечения Первомайского проспекта и улицы Вокзальной до площадей Соборная и Театральная.

Отмечается, что для удобства пассажиров все работы будут проводить в ночные часы. Ремонт планируют начать в ближайшее время, как только будет готова проектная документация и закупят строительные материалы. Закончится он до конца 2023 года.