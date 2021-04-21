5 C
Рязань
Среда, 21 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

На ремонт Северной окружной дороги Рязани выделят 750 миллионов

7info
- Advertisement -

Ремонт участка Северной окружной дороги Рязани обойдётся в 750 миллионов рублей. Распоряжение правительства Рязанской области о выделении средств опубликовано газетой «Рязанские ведомости».

Программа ремонта участка км 0+448 — км 3+876 рассчитана до 2023 года. В текущем году выделят 92 млн. 106,27295 рублей, плюс 5,7 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы. На 2022 год запланировано выделение 391 млн. 402 тыс. рублей, в 2023 году – 266 млн. 491,72705 рублей.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на зампреда правительства Рязанской области Евгения Беленецкого. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]