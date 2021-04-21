На ремонт Северной окружной дороги Рязани выделят 750 миллионов

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Ремонт участка Северной окружной дороги Рязани обойдётся в 750 миллионов рублей. Распоряжение правительства Рязанской области о выделении средств опубликовано газетой «Рязанские ведомости».

Программа ремонта участка км 0+448 — км 3+876 рассчитана до 2023 года. В текущем году выделят 92 млн. 106,27295 рублей, плюс 5,7 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы. На 2022 год запланировано выделение 391 млн. 402 тыс. рублей, в 2023 году – 266 млн. 491,72705 рублей.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на зампреда правительства Рязанской области Евгения Беленецкого.