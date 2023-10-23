В 2024 году из федерального бюджета на ремонт объектов культуры в Рязанской области выделят 480,7 миллионов рублей.

Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Деньги будут получены по нацпроекту «Культура».

192,8 миллионов рублей направят на капремонт здания Дворца культуры в Рязани. 116,4 миллионов рублей пойдут на сохранение здания театра для детей и молодежи в областном центре. За 138,6 миллионов рублей проведут капремонт шести Домов культуры в селах Остроухово Захаровского района, Мушковатово Рязанского района, Тюково и Оськино Клепиковского района, Иванково Спасского района, а также в районном поселке Милославское. 32,8 миллионов рублей направят на капремонт Михайловского исторического и Елатомского краеведческого музеев.

Макаров отметил, что, какими бы ни были экономические условия, главная задача – выполнение всех социальных обязательств государства – обязательно будет реализована.

Законопроект решает большое количество вопросов социального направления, в том числе развития культуры. Для Рязанской области – тема важная. Здесь много интересных объектов. И, если их привести в порядок, они станут настоящим украшением территории, туристическими фишками региона, – сказал депутат.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит деньги на модернизацию ТЮЗа в Рязани.