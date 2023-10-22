Правительство РФ выделит деньги на модернизацию ТЮЗа в Рязани

Правительство России выделит деньги на модернизацию Театра юного зрителя в Рязани, сообщает сайт Кабмина.

Дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол получат несколько российских регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в общей сложности 836,5 млн рублей.

Выделение 198 млн рублей поможет завершить в 2023 году реконструкцию Волгоградского театра кукол. Работы закончатся на год раньше запланированного.

Сумма, которую получит Рязанская область, не называется. Известно, что 630 млн рублей разделят между театрами Бурятии, Марий Эл, Тывы, Забайкальского края, Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей.