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Вторник, 15 февраля, 2022

На ремонт дворов Рязани выделили 180 миллионов рублей

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На ремонт дворов Рязани выделили 180 миллионов рублей

7info

В 2022 году на ремонт дворов Рязани выделено 180 миллионов рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Деньги выделил бюджет Рязанской области по решению губернатор Николая Любимова.

В прошлом году отремонтировали 65 дворов, потратив 100 миллионов рублей. Сейчас средств больше, дворов сделают также больше.

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Список территорий 14 февраля передала мэру Рязани Елене Сорокиной руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

По словам Панфиловой, в список вошли дворы, в отношении которых были обращения граждан, председателей советов домов.

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