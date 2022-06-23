На ремонт дорог Рязани направят почти миллиард рублей

Изменения в бюджет Рязани утвердили на заседании городской Думы 23 июня. По межбюджетным трансфертам поступило почти 3,5 млрд. рублей из областной казны. По поручению главы региона Павла Викторовича Малкова 961,7 млн. рублей будет направлено на ремонт дорог.

— Благодарю главу региона Павла Викторовича Малкова за то, что вник в проблемы Рязани, главной из которых являются дороги. Поступившие средства позволят нам отремонтировать значительное количество улиц. Депутаты держат ситуацию на контроле, активно инспектируют территории ремонта и участвуют в приемке дорог. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, установленный муниципальными контрактами, — отметила Татьяна Панфилова в комментариях журналистам по итогам заседания.

За счет субсидий из областного бюджета в текущем году увеличивается объем ассигнований дорожного фонда на 1,7 млрд. рублей.

Кроме того, изменения в бюджет касаются объектов социальной сферы. Более 430 млн. рублей направлено на строительство двух детских садов — в микрорайонах Кальное и Семчино, более 280 млн. рублей — на строительство школы в Олимпийском городке и 114 млн. рублей — на строительство школы в Кальном.

Почти 300 млн. рублей пойдут на строительство тоннельной части Западного канализационного коллектора и почти 180 млн. рублей — на строительство артезианских скважин и водопроводной сети в Солотче и реконструкцию здания Окской очистной водопроводной станции в Дядьково.

130 млн. рублей выделено на обеспечение жильем детей-сирот, 100 млн. рублей — на благоустройство дворовых территорий, 47 млн. — на реализацию проектов местных инициатив.