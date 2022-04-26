На развитие музеев Рязанской области выделено почти 239 млн. рублей

26 апреля состоялось очередное заседание правительства Рязанской области, которое по поручению губернатора Николая Любимова в режиме видеоконференцсвязи провела первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

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Министр культуры Виталий Попов представил информацию о развитии музейной сферы в рамках реализации национального проекта «Культура». По его словам, Рязанская область относится к числу регионов, где музейная отрасль развивается успешно и интересно, музеи образуют «культурный каркас» региона и играют значительную роль в развитии культурной политики.

«Сеть музеев области составляет 60 музейных объектов разных форм принадлежности и тематической направленности. В их коллекциях — уникальные экспонаты», — сказал министр.

Он сообщил о том, что за последние 5 лет фонды увеличились на 20 тыс. предметов. Ежегодная посещаемость — более 850 тыс. человек. Проводится свыше 26 тыс. экскурсий, более 3,5 тыс. мероприятий, 800 выставок».

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По поручению губернатора Николая Любимова, принятого по итогам встречи с членами регионального Совета музеев, разработана отдельная областная программа развития музеев, цель которой — комплексное решение существующих в этой сфере проблем. На ее реализацию в 2022 году предусмотрено почти 239 млн. рублей.

Средства будут направлены, в частности, на сохранение ряда объектов культурного наследия, таких как здание Рязанского областного художественного музея имени И. П. Пожалостина, музея истории молодежного движения, музея К. Э. Циолковского, павильонов Торгового городка.

В рамках нацпроекта «Культура» предусмотрены новые меры по обновлению музеев, расположенных в сельской местности и в малых исторических городах. Почти 44 млн. рублей из федерального бюджета выделено на капремонт 5 объектов: музея М. Д. Скобелева в Александро-Невском районе, Желанновского, Шиловского, Сараевского и Спасского краеведческих музеев. В 2023 году запланированы работы еще на 5 музейных объектах.

Также утвержден перечень музеев на техническое оснащение, в который в этом году вошло 12 музеев региона. На эти цели предусмотрено около 60 млн. рублей федеральных средств.

Новый импульс развития получен с включением 9 муниципальных образований региона в федеральный проект «Большое Золотое кольцо».