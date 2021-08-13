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Пятница, 13 августа, 2021
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На протяжении пяти лет Рязанская область будет получать около 1 млрд рублей для медучреждений

Елена Лобанова
На протяжении пяти лет Рязанская область будет получать около 1 млрд рублей для медучреждений
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Около 1 млрд рублей будет получать Рязанская область на протяжении пяти лет. На эти деньги будут покупать новое оборудование для больниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Средства будут направлять в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, в структуру которого входят детские и взрослые поликлиники, амбулатории, дневные стационары, женские консультации, скорая и неотложная помощь, а также ФАПы. 

Пять рязанских больниц уже получили новые эндоскопические комплексы. Среди них ОКБ, Рыбновская и Клепиковская больницы, Городская поликлиника №6 и Городская поликлиника №7. Эндоскопическое исследование  на современном  оборудовании позволяют выявлять самые ранние патологические процессы, происходящие в организме человека.

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