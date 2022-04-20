На православные праздники в Рязани пустят дополнительный транспорт до кладбищ 

В дни православных праздников в Рязани запустят дополнительные автобусы до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», сообщает мэрия города.
На Пасху и Красную горку увеличат до 8 единиц количество автобусов №2 «Рязань-2 – кладбище Богородское».
На Радоницу увеличат количество автобусов №2 «Рязань-2 – кладбище Богородское» — до 6 единиц.
Изменится также маршрут №6 «улица Новоселов, 60 – микрорайон Братиславский»: автобусы из Дашково-Песочни будут следовать до остановки «Богородское кладбище» до 15:00. Маршрут станут обслуживать 6 автобусов большого класса.