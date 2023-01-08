Воскресенье, 8 января, 2023
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На пожаре в Вологодской области погибли три человека

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Рано утром 8 января в поселке Тимошкино Бабаевского округа произошел пожар, который унес три жизни, сообщило ИА «Вологда Регион».

В экстренных службах рассказали, что загорелся двухквартирный жилой дом на улице Ленина. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Открытое горение удалось ликвидировать спустя несколько часов. На месте пожара обнаружили тела трех погибших: женщин 85 и 55 лет и 49-летнего мужчины.

Во время пожара спасли 10-летнюю девочку. Причина случившегося устанавливается.

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