На пожаре в Ивановской области погибли четверо детей

В городе Юрьевец Ивановской области на пожаре в частном доме на площади Советской Армии, 2, погибли четверо детей, сообщают «Ивановские новости».

Информация о пожаре поступила в 8:29. На место прибыли семь огнеборцев. Площадь пожара составила 50 кв.м.

На месте происшествия найдены тела четырёх детей: двух мальчиков и двух девочек в возрасте 1 год, 4, 5 и 10 лет. По данным регионального следственного комитета, семья характеризуется как неблагополучная. Местоположение матери в настоящий момент устанавливается.

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Причина пожара выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.», — говорится в сообщении СК.