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На постройку Южного обхода в Рязани потратят более 20 миллиардов

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Валерия Мединская
Изображение от freepik

Постройка Южного обхода в Рязани обойдется в 20 миллиардов 715 миллионов 694 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Участок работ определен от 190 километра дороги около Храповского кладбища до 210 километра близ села Александрово. Согласно тендеру, подрядчик положит на трассе асфальтовое покрытие, построит тротуары и водоотводы. Для городского транспорта на время строительства сделают объездные дороги.

Заказчик работ — ФКУ «Поволжуправтодор». Сроки выполнения работ с 10 января 2025 по 5 декабря 2028 года. На онлайн-картах Южный обход появился в июле.

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