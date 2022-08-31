Среда, 31 августа, 2022
Татьяна Проводина

На окраине Рязани появился новый культурный центр

Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

В Дягилево открылась «Улётная» библиотека, где заработают кружки и клубные объединения. Жители военного городка смогут там почитать, содержательно провести досуг, а также поучаствовать в интересных мероприятиях.

Культурный центр появился на первом этаже жилого дома по улице Белякова. Над открытием работал весь Дягилевский городок – каждый помогал в меру своих сил. Творческая группа библиотекарей во главе с директором Центральной библиотечной системы Ларисой Анатольевной Крохалевой разработала дизайн-проект. Об этом рассказала рязанский градоначальник Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Помещения «Улётной» библиотеки оформлены в авиа-стиле. Форма библиотечных работников – белые рубашки, пилотки, шейные платки – как у стюардесс. Библиотечное пространство размещено на площади около 200 квадратных метров. Оно разбито на функциональные зоны – детский зал «От винта», зал библиотечного обслуживания «Библиодром», залы клубной работы «Авиабаза», «Высший пилотаж» и конференц-зал «Взлётная полоса». В фонде библиотеки около 6 тысяч книг.

В феврале библиотека победила в конкурсе местных инициатив. На прилегающей территории уложили тротуарную плитку, отремонтировали отмостку фундамента, установили ограждение и провели озеленение.

При благоприятной погоде под открытым небом будут проходить тематические мероприятия по поддержке чтения, а также выступления самодеятельных артистов, выставки и другие массовые мероприятия для жителей Дягилево.

На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
На окраине Рязани появился новый культурный центр
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