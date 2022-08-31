На окраине Рязани появился новый культурный центр

В Дягилево открылась «Улётная» библиотека, где заработают кружки и клубные объединения. Жители военного городка смогут там почитать, содержательно провести досуг, а также поучаствовать в интересных мероприятиях.

Культурный центр появился на первом этаже жилого дома по улице Белякова. Над открытием работал весь Дягилевский городок – каждый помогал в меру своих сил. Творческая группа библиотекарей во главе с директором Центральной библиотечной системы Ларисой Анатольевной Крохалевой разработала дизайн-проект. Об этом рассказала рязанский градоначальник Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Помещения «Улётной» библиотеки оформлены в авиа-стиле. Форма библиотечных работников – белые рубашки, пилотки, шейные платки – как у стюардесс. Библиотечное пространство размещено на площади около 200 квадратных метров. Оно разбито на функциональные зоны – детский зал «От винта», зал библиотечного обслуживания «Библиодром», залы клубной работы «Авиабаза», «Высший пилотаж» и конференц-зал «Взлётная полоса». В фонде библиотеки около 6 тысяч книг.

В феврале библиотека победила в конкурсе местных инициатив. На прилегающей территории уложили тротуарную плитку, отремонтировали отмостку фундамента, установили ограждение и провели озеленение.

При благоприятной погоде под открытым небом будут проходить тематические мероприятия по поддержке чтения, а также выступления самодеятельных артистов, выставки и другие массовые мероприятия для жителей Дягилево.