Воскресенье, 3 декабря, 2023
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На оборудование для музея-усадьбы Павлова в Рязани выделено 30 млн рублей

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Усадьба Павловых, фото: vk.com/public214264677
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Федеральный центр выделил 30 млн рублей на техническое переоснащение усадьбы-музея И. П. Павлова в Рязани, сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Вопрос оборудования подняла во время личного приёма главы региона методист музея Светлана Паршикова. В 2024 году отмечаются 2 знаковые даты: 175 лет со дня рождения Ивана Петровича и 120 лет со дня получения им Нобелевской премии.

По словам Малкова, регион активно помогает учреждению культуры, которому не хватает интерактивного оборудования. Для получения федеральных средств Рязанская область направила соответствующую заявку.

— В следующем году направим эти средства на техническое переоснащение музея, — написал Малков.

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