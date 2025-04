На НТВ состоялся грандиозный финал шестого сезона шоу «Маска»

Вчера, 27 апреля, шестой сезон главного шоу страны «Маска» завершился грандиозным финалом в Государственном Кремлёвском дворце! Победителем проекта стал Вождь, под маской которого скрывался певец, композитор и телеведущий Александр Панайотов, второе место занял Далматин, в образе которого находилась певица MONA, а бронзу взял певец и актёр Алексей Гоман, скрывавшийся под маской Сокола. На четвёртом месте оказался певец Жан Милимеров в образе Боксёра. Финал прошёл с рейтингом 3,7% (доля 16,7%) среди зрителей старше 18 лет. За снятием маски победителем сезона следило 32,9% зрителей (Mediascope, Россия 100+, Все 18+, 21-27.04.2025 (уск.префакт), Рейтинг(%), Доля(%), Макс. доля(%)).

Открыла финал самая харизматичная маска: в самом начале шоу Страус, которого должны были раскрыть ещё в прошлом выпуске и по решению председателя жюри Филиппа Киркорова так и не снял маску, вышел на сцену. Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается Наталья Медведева, а остальные члены жюри назвали имя Эвелины Блёданс, и оказались правы.

Эвелина Блёданс: «В полуфинале, когда Филипп Киркоров попросил Страусильду не снимать маску, я очень обрадовалась, потому что моей целью было выступление в Кремле. Здорово, что юмористические маски, которые, может быть, не обладают абсолютным слухом, обладают филигранным юмором, делают шоу и доходят до финала. Я хотела быть в Кремле, и Вселенная меня услышала! Окончательно я почувствовала образ, когда вышла к публике, и она оценила мои фишки. Жюри смеялось до слёз, зрители стонали. Поначалу маска меня не принимала. У меня был полный рот перьев, я действительно очень боялась надевать ее, а сегодня – так тяжело расставаться с полюбившейся стране Страусильдой. Безусловно, неудобства были: тяжёлый металлический каркас, на который крепится множество перьев, туфли с каблуком. Страусильда любит украшения, но они, конечно, утяжеляют голову. Поэтому в спортзале я особое внимание уделяла проработке мышц шеи. Благодаря «Маске» я обрела новую молодость в теле, и сейчас готова к любым испытаниям».

Победитель сезона – яркий и энергичный Вождь – начал свой путь в шоу с песни Waka Waka и сразу очаровал всех своими танцами и колоритностью. Он делал предсказания для зрителей, учил членов жюри обрядам и даже языку своего племени. Вождь не просто пел, а вводил всех в транс своим пением, выступление за выступлением выбирая всё более сложные композиции. Заметив огромный диапазон голоса и просто невероятную мелизматику, судьи начали догадываться, что под маской Вождя может скрываться Александр Панайотов. После финального выступления Вождя с песней Earth Song члены жюри окончательно удостоверились в этой версии.

Александр Панайотов: «У меня нет слов! Это какой-то безумный, сумасшедший, увлекательный мир и, наверное, самое волшебное приключение в моей жизни. Потому что «Маска» переворачивает всю реальность. Я не ожидал, что дойду до финала, потому что это такой необычный формат, когда никто тебя не видит. Но тем интереснее, ведь музыкой ты можешь достучаться до сердец миллионов. Я безумно благодарен за победу, с удовольствием разделяю её со своими коллегами по финалу, потому что они, как и я, достойны этой статуэтки. Они большие молодцы и профессионалы, я аплодирую им. С костюмом у меня не было никаких сложностей, потому что прежде всего это мой друг. Я полюбил его как живого персонажа, разговаривал с ним, настраивал на хорошее выступление. Он всегда мне помогал несмотря на то, что это 15-килограммовая штуковина, и в ней всегда очень жарко и тяжело, на сцене он как будто отключал во мне все эти ощущения, и я танцевал, парил, прыгал, бегал и скакал».

Далматин, занявший почётное второе место, с первого выпуска не давал спуска членам жюри и дерзил им, показывая всем серьёзный настрой и готовность дойти до финала. Маска даже попала в любовный треугольник вместе с Региной Тодоренко и Соколом, за которого была готова бороться даже с членом жюри. Далматину удалось очаровать всех членов жюри своим креативным подходом и эффектными выступлениями. Уже во втором выпуске имя MONA назвал Тимур Родригез, но остальные судьи не поддержали эту версию, и только во время финального выступления Далматина с песней «Колыбельная» судьи единогласно назвали имя артистки.

MONA: «Мой Далматин привнёс что-то необычное, экстравагантное в шоу. Я хотела, чтобы он был именно таким. Были моменты, когда я уставала, опускала руки, мол, все ноги уже в синяках, чуть не упала с люстры, но Далматин вёл меня и не дал сдаться. Это костюм настоящего супергероя! А ещё очень дерзкий образ. Я дико хочу собаку, поэтому, надеюсь, что моя Капибара, которая тоже участвовала в этом сезоне, подарит мне далматина. Далматин спорил с членами жюри, воевал с Региной за Сокола. Это та моя теневая сторона, с которой меня ещё не знают. Но всё поменяется, дайте только немного времени. Это невероятный костюм, я влюблена в него. Эта мордочка, эти глазки! Очень жаль, что приходится расстаться, но, уверена, мы ещё встретимся».

Таинственный и роковой Сокол в первом выпуске с песней Always американского рок-музыканта Джона Бон Джови не оставил женскую половину зрителей равнодушными и обрёл множество поклонниц. Именно ему достался иммунитет зрителей, благодаря которому маска избежала раскрытия в шестом выпуске и оказалась финалистом шоу «Маска». Спустя время Сокол не только стал любимчиком публики, но и завоевал интерес Далматина и Регины Тодоренко, которая подумала, что под маской скрывается её муж Влад Топалов. Сокол подарил Регине множество подарков, среди которых большой игрушечный гусь и чёрная роза. Далматин начал ревновать Сокола, из-за чего постоянно шутил над Региной и обменивался с ней колкостями. В последнем выпуске Сокол исполнил композиции «Я эту жизнь тебе отдам» и Set Fire To The Rain, растрогав тем самым всех членов жюри. Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается певец SHAMAN, Филипп Киркоров назвал имя Дмитрия Колдуна, а остальные судьи проголосовали за Алексей Гомана.

Алексей Гоман: «При выборе маски у меня было три варианта, и все они были птицами. Изначально Сокол должен был быть Голубем, но этот вариант отмели из-за странного звучания с моей фамилией. Потом хотели назвать Снегирь, а я из Мурманска, это наша северная птичка. После мы пообщались с костюмером и решили, что будет Сокол. Изначальный Голубь стал более гордой птицей, очень его люблю. Думаю, в жизни я не похож на Сокола. Работа на студии во время проекта была просто потрясающей, я открыл в себе ложные связки, скриминг, научился петь не так, как привык. Это классно, это опыт, оглядываясь назад, задумываюсь, а почему не делал так раньше? Получилось классное путешествие, доброе, хорошее, интересное, влажное и всё время с нехваткой кислорода, но счастливое. У моей маски есть огромный плюс – большие глаза. Но когда они запотевали, то становились совершенно бессмысленными. Также я могу двигать руками и ногами, не нужна помощь, чтобы одеться»

Боксёр начал свой путь с песни Филиппа Киркорова «Ты, ты, ты» в новом звучании, которой покорил сердца не только членов жюри, но и всех зрителей. Маска оказалось настолько загадочной, что первую половину проекта судьи не могли прийти к единой версии, а в одном из выпусков Валерия даже предположила, что в Боксёре скрывается женщина, Диана Арбенина. Спустя время маска начала подбирать более лиричный репертуар, что позволило жюри разглядеть в Боксёре личность Жана Милимерова. В грандиозном финале Боксёр исполнил песню «Стану ли я счастливей», после чего у судей не осталось сомнений, что под Маской скрывается Милимеров.

Жан Милимеров: «Ощущения от финала в Кремле, на самом деле, будто я дома. В период съёмок было впечатление, что я держу удар, как настоящий боксёр. Я столько раз оказывался в номинации на вылет, всегда ходил по острию ножа и думал, что сейчас меня раскроют. Мне кажется, у меня получилось задеть струнки души членов жюри, которые меня поддерживали, за что им огромное спасибо! Первые несколько программ был страх, как и у многих участников предыдущих сезонов шоу, потому что тебе некомфортно, непривычно, не хватает воздуха, очень жарко. Но когда ты выходишь на сцену и начинаешь петь, то понимаешь, что всё не зря. Не зря говорят, что сцена – это волшебство, и в «Маске» она волшебна вдвойне, когда ты исполняешь такие замечательные композиции. Маску Боксёра я выбрал по воле случая: я посмотрел на эскиз и увидел собаку, а я их очень люблю. К тому же в этом костюме у меня кубики пресса, я красавчик, меня не узнать. Ведь в жизни я большой и узнаваемый парень, а мне нужно было спрятаться. В этом костюме у меня это получилось, потому что он позволил скрыть мою фигуру, которую очень сложно не заметить. Моя мама до самого конца не знала, что я участвовал в шоу. Надеюсь, она не будет меня сильно ругать, потому что я хотел сохранить интригу».

Шестой сезон шоу завершился, но НТВ и «Маска» не прощаются, а говорят: «До встречи в седьмом сезоне!»