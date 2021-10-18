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Понедельник, 18 октября, 2021
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На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду

7info

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В понедельник, 18 октября, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

До 17 часов без воды остались жильцы домов №№ 1/1, 12, 13, 14/2, 15, 16/1, 17,  18/2, 19, 20/1, 21 во втором Дачном переулке; домов №№12 корп.1, 14 на улице Дачной.

Также воду отключили в домах №№1,  1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2, 4, 6, 8, 10,  12,  14, 16,  18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 на улице Луговой; домах №№31/1, 33, 37 корп. 3 на улице Октябрьской.

На улице Северной воду отключили в домах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10,  12/37.

Ремонтные работы проводит Водоканал. 

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