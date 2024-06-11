Вторник, 11 июня, 2024

На некоторых улицах Рязани запретят остановку и стоянку транспорта

Автор: Кристина Аманн

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С 1 июля на некоторых участках дорог в Рязани планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города Рязани.

На улице Соборная вдоль домов №52б и №50 корп. 1 и от дома №12 до дома №6 установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

На улице Новаторов около дома №9г (напротив домов №10 и №12) установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на время производства строительно-монтажных работ.

На участке улицы Интернациональная вдоль дома №6 (школа №58) установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

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