Воскресенье, 25 августа, 2024

На музыкальном кубке «Поющий Косопуз 2024» в Рязани будет блистать «Айседора Дункан»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: vk.com/ryazanligakvn

Официальная Рязанская лига МС КВН продолжает знакомить нас с участниками музыкального Кубка «Поющий Косопуз 2024», который состоится 30 августа.

Команду «Айседора Дункан» из Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина знают и любят все рязанцы. Свой путь в КВН она начинала с Официальной Рязанской лиги МС КВН.

Сейчас команда является чемпионом Рязанской и Международной лиг 2022 года. Она участвовала в первом сезоне шоу «Лига городов» на ТНТ, стала финалистом Международной лиги 2023 года, а в 2024 гоу вышла в четверть финала Премьер-лиги МС КВН.

Напомним, в этом году за фигурки Косопузов трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Напомним, билеты на Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info.

Возрастное ограничение 12+

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