На место обнаруженных во время поисков Елены Логуновой вещей вызывали следователей

Во время поисков бесследно пропавшей рязанки Елены Логуновой были обнаружены вещи. На место находки вызывали следователей, сообщает КП-Рязань.

Поиски проходили за Сысоевским кладбищем, около окружной дороги. Волонтёры обнаружили джинсы и перчатки. Предположительно, это женские вещи.

Присутствовавшая на поискать мать Елены Логуновой Наталья Кошелева не смогла опознать их.

Также во время обследования территории добровольцы нашли могилу, из которой исходит неприятный запах. О всех подозрительных находках они сообщат в правоохранительные органы.