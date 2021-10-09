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Суббота, 9 октября, 2021
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На место обнаруженных во время поисков Елены Логуновой вещей вызывали следователей

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На место обнаруженных во время поисков Елены Логуновой вещей вызывали следователей

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Во время поисков бесследно пропавшей рязанки Елены Логуновой были обнаружены вещи. На место находки вызывали следователей, сообщает КП-Рязань.

Поиски проходили за Сысоевским кладбищем, около окружной дороги. Волонтёры обнаружили джинсы и перчатки. Предположительно, это женские вещи.

Присутствовавшая на поискать мать Елены Логуновой Наталья Кошелева не смогла опознать их.

Также во время обследования территории добровольцы нашли могилу, из которой исходит неприятный запах. О всех подозрительных находках они сообщат в правоохранительные органы.

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