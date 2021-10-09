Во время поисков Елены Логуновой обнаружили могилу, из которой исходит неприятный запах

На поиски бесследно пропавшей Елены Логуновой 9 октября вышли добровольцы вместе с матерью девушки Натальей Кошелевой и частным детективом Екатериной Шумякиной. Во время поисков обнаружили могилу, из которой исходит неприятных запах, пишет КП-Рязань.

Во время поисков удалось обнаружить кожаную сумку, вещи, несколько точек с рыхлой землёй. Предположительно её недавно перекопали.

Также на Сысоевском кладбище недалеко от окружной дороги обнаружена могила с неприятным запахом. Также добровольцы обратили внимание на овраг с примятой травой.

Эти сведения планируют передать в правоохранительные органы.