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Суббота, 9 октября, 2021
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Во время поисков Елены Логуновой обнаружили могилу, из которой исходит неприятный запах

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Во время поисков Елены Логуновой обнаружили могилу, из которой исходит неприятный запах

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На поиски бесследно пропавшей Елены Логуновой 9 октября вышли добровольцы вместе с матерью девушки Натальей Кошелевой и частным детективом Екатериной Шумякиной. Во время поисков обнаружили могилу, из которой исходит неприятных запах, пишет КП-Рязань.

Во время поисков удалось обнаружить кожаную сумку, вещи, несколько точек с рыхлой землёй. Предположительно её недавно перекопали.

Также на Сысоевском кладбище недалеко от окружной дороги обнаружена могила с неприятным запахом. Также добровольцы обратили внимание на овраг с примятой травой.

Эти сведения планируют передать в правоохранительные органы.

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