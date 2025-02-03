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Фото: https://vk.com/ryazanformat
Экономика и бизнес

На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел

Анастасия Мериакри

В Рязани на месте гипермаркета «Зельгрос» откроется фабрика по производству автокресел. Об этом сообщается группа «Рязанский формат» ВКонтакте.

В публикации отметили, что, несмотря на многочисленные заявления владельцев гипермаркета, что «Зельгрос Cash&Carry» продолжит работать под собственными брендом, независимо на смену собственника, полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 

Ранее рязанцы засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса». Работает только пара-тройка отделов, и то не в полную силу.

На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat
На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел Полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей. 
Фото: https://vk.com/ryazanformat

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