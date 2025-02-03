На месте гипермаркета «Зельгрос» откроется производство автокресел

В Рязани на месте гипермаркета «Зельгрос» откроется фабрика по производству автокресел. Об этом сообщается группа «Рязанский формат» ВКонтакте.

В публикации отметили, что, несмотря на многочисленные заявления владельцев гипермаркета, что «Зельгрос Cash&Carry» продолжит работать под собственными брендом, независимо на смену собственника, полки магазина опустели. Местами идёт демонтаж стеллажей.

Ранее рязанцы засняли стремительно пустеющие полки «Зельгроса». Работает только пара-тройка отделов, и то не в полную силу.